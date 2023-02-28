جدول اختبارات شهر مارس للرابع والخامس والسادس الابتدائي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر مارس لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، على أن تؤدى الاختبارات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الابتدائية

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من المقرر البدء في اختبارات شهر مارس 2023 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مارس، حتى الخميس 9 من نفس الشهر.

وأشارت المديرية إلى عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، علي أن تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ويؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الاختبارات في 8 مواد دراسية، تبدأ يوم الأحد 5 مارس بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 6 مارس بمادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء 7 مارس بمادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا التعليم، ويوم الأربعاء 8 مارس بمادة اللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 9 مارس بمادة الرياضيات.

كما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائي الاختبارات في 6 مواد دراسية، تبدأ الأحد 5 مارس بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 6 مارس مادة العلوم، ويوم الثلاثاء 7 مارس مادة الدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء 8 مارس مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 9 مارس مادة الرياضيات.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، إرسال جداول اختبارات شهر مارس 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.