وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجه بتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، لمتابعة سير عملية التعليمية، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

جاء ذلك، بحضور كلا من الدكتور علاء جود، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وفريج علي فراج، مدير إدارة التوجية المالي بالمديرية، ومديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات التعليمية.

انضباط العملية التعليمية

وشدد محمد عبدالله، في بداية الاجتماع، على ضرورة انضباط العملية التعليمية، والمتابعة المستمرة، من أفراد المنظومة التعليمية كافة، خلال الفصل الدراسى الثاني، وجذب الطلاب إلى المدارس، والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، وتنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة، بهدف إبراز النماذج الناجحة، وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا أنه جرى إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية كافة.

تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس

ووجّه «عبدالله»، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يجرى اختيار من 3 إلى 5 مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضلا عن اختيار أفضل مُعلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، خاصةً لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمُعلمين من خارج المنظومة التعليمية، وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.

تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب

وشدّد وكيل «تعليم كفر الشيخ»، على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا، لجميع المراحل التعليمية، وخاصةً طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مشيرا إلى أهمية توفير سُبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

عدم ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية

كما أمر محمد عبدالله، بالسماح لمن يرغب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس، وعدم ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية، وتلقى طلبات التظلم وبحثها بالنسبة للصف الأول والثانى الثانوى على الامتحان الورقى فقط.

وأفاد «عبد الله»، بأنه يتم إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.

إعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية

وطالب الإدارات التعليمية بإعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية؛ لزيادة الوعي، وكتابة كل طالب تقرير عن هذه الزيارات الميدانية التي قام بها لتعميق مدى استفادته منها، فضلاً عن دمج مفاهيم مواجهة التغير المناخية، مشددا على الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تنفيذا بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ندوات توعية للطلاب عن الزلازل أو الكوارث

وأعطي «عبدالله» تعليماته للإدارات التعليمية بتكثيف نشر التوعية للطلاب بالإجراءات التي يجب اتباعها في حال حدوث زلازل أو كوارث، بجانب إعداد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار.

ولفت وكيل «تعليم كفر الشيخ»، أيضًا إلي حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، منوها إلى ضرورة متابعة التدريبات التى أُعدت في هذا الصدد؛ فضلاً عن تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.