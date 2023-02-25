وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم المتفوقين في «إديوميتر».. (صور)

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي اجتماعاً، استقبل خلاله المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة بشركة إديوميتر، ونهال الدخيل، بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وتامر وهدان، مدير إدارة التعليم الخاص، وموجهي العموم لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، ومدير التجريبيات، وممثلي ومنسقي المدارس بكل أنواعها.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك لشرح استعداداً لانطلاق منافسات الهيبو Hippo في اللغة الإنجليزية وKangaroo science للعام الجديد 2023، والتي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الشركة ووزارة التربية والتعليم.

شرح مفصل للمسابقة

وبدأ اللقاء بتقديم نهال الدخيل شرحا مفصلا للمسابقة، وتاريخها، والفروع التي تضمها، وكيفية التسجيل بها، وتوضيح الأهداف التعليمية والتربوية لتلك المسابقات التي أسماها اكتشاف الجانب الإبداعي لدى الطلاب مع اختلاف أعمارهم، وتنشئة جيل يعتمد في تعلمه على سُبل تختلف عن الحفظ والتلقين.

تنمية واكتشاف قدرات الطلاب

وأشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بكل الجهود التي تتوافق مع سياسة الوزارة في دعم الجانب الإبداعي، وتنمية واكتشاف قدرات الطلاب، ووجّه حديثه للحضور من منسقي المدارس، مثمناً حضورهم وحرصهم على الاستفادة من تلك اللقاءات، ورغبتهم في إيصال الفكرة، ونقل محتوى تلك المسابقات غايتها إلى مدارسهم، وفتح الباب لتلقي كل الأسئلة والاستفسارات من الحضور، وذلك لإزالة اللبس أو الغموض عن بعض النقاط التي قد تلتبس عليهم.

تكريم 10 من طلاب تميزوا في منافسات إديوميتر

وفي سياق متصل، كرّم وكيل الوزارة، 10 من الطلاب الذين تميزوا في منافسات مسابقة إديوميتر، وهي منصة متكاملة لأكبر المسابقات العلمية في مصر، متمنياً مزيدا من المشاركات ومزيدا من المنافسات والوصول بها أعلى درجات المنافسة على مستوى العالم إيماناً بقدرات الطلاب وتميزهم.