مركز الآثار البحرية بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول الكنوز المغمورة بالمياه

قال الدكتور عماد خليل رئيس مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، إنّ أول دورة تدريبية بمجال التراث الثقافي التي ينظمها المركز جاءت بعد الاستعداد الكامل لتلك الفعالية، موضحًا: «المشاركون في الدورة لا يشترط أن يكونوا مشتغلين بشكل مباشر في الآثار، وهناك أمور متصلة بعلم الآثار، مثل العلوم والهندسة والجيولوجيا».

العمل تحت المياه يحتاج إلى تخصصات مختلفة

وأضاف رئيس مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الآثار البحرية تخصص بيني يضم أمور كثيرة، لأن العمل تحت المياه يحتاج إلى تخصصات مختلفة، والهدف من هذه الدورة أن تكون أساسا للتخصص في مجال الآثار المغمورة تحت المياه.

برنامج أكاديمي كامل

وتابع رئيس مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية هي الجامعة العربية الوحيدة التي تضم برنامجا أكاديميا كاملا لهذا الموضوع منذ عام 2009: «لدينا خبرة واسعة ويسعدنا أن نشاركها مع باقي الدول، وتستمر الدورة لمدة أسبوعين، النصف الأول من الأسبوع الأول ينتهي غدا وهو الشق النظري ويتحدث عن الملاحة والسفن القديمة وصناعة السفن والموانئ وارتباط كل ذلك بالآثار البحرية والمواثيق الدولية وغيرها».

التوثيق الرقمي للتراث البحري

وأكد رئيس مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، «النصف الثاني من الأسبوع الأول الذي سيبدأ غدا يخص التوثيق الرقمي للتراث البحري مثل كيفية تعلم مهارات عملية وتوثيق لموقع أثري تحت المياه أو على الأرض، والأسبوع المقبل سيكون الجزء الأول منه عن طرق التواصل بين الآثار البحرية والمجتمع مثل المتاحف البحرية وكيف تدشينها والاتصال بين المتحف والمتلقي وتوعية الأطفال والنشء بالمتحف البحري، والجزء الثاني سيخص الغوص وتدريب المتدربين على العمل المباشر تحت المياه مثل التصوير والحفر والتنقيب والانتشال والترميم والرفع».