مدير «الحفاظ على التراث»: انتظرنا خطوة إطلاق قناة وثائقية كثيرا

أشادت الدكتورة ريهام عرام، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وإطلاق أول قناة وثائقية مصرية من خلاله، مؤكدة أنها خطوة فى غاية الأهمية فيما يتعلق بالحفاظ على التراث المصرى، وهويتنا المصرية، وإعادة إنتاج التراث والهوية للنور.

وقالت «عرام»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إطلاق قناة وثائقية جديدة خطوة هامة جداً وكانت مصر فى انتظارها منذ وقت طويل، خاصة فى حالة الزخم من الأحداث المتسارعة التى تغير من تاريخ المنطقة والبلد، ولذلك مصر كانت فى احتياج لتوثيق كل هذا.

ريهام عرام: القناة الجديدة تحافظ على هويتنا وتراثنا.. وتعيد إنتاجه للنور

وتابعت أن مصر تحتاج إلى الحفاظ على هويتها الأصيلة، وترسيخ لكل ما حدث خلال الفترة الأخيرة من خلال القناة الوثائقية الجديدة، خاصة فى زمن العولمة، فضلاً عن دورها المنتظر فى دحض الأكاذيب والشائعات التى تخرج من حين لآخر بأهداف خبيثة هدفها النيل من الهوية.

وأضافت مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، أن توثيق الحقائق الموجودة ونشرها على أوسع نطاق، هو السلاح الرئيسى فى التصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف الهوية والتراث، وبذلك يأتى دور القناة الوثائقية التى ستكون هى حائط الصد لهذه الحرب الشرسة.

واستكملت أن التراث بكل ما يحمله من عناصر وفن وتقاليد وعادات وأصول وتاريخ وأصالة، يحتاج إلى توثيق حتى لا تختلط الأمور أو يُزوّر التاريخ مستقبلاً، وهو الدور الأهم الذى ينتظره الجميع من القناة الوثائقية الجديدة، مؤكدة أهمية معرفة المواطنين لأصول هويتهم، ما ينعكس على تعزيز الانتماء بشكل أو بآخر، وذلك كلما عرفوا أكثر عن هويتهم وأصولها، وبالتالى يجعلهم يتمسكون بهذه الهوية ويصونوها.

نشر الرسائل من خلال القناة الوثائقية الجديدة سيكون أسرع وأسهل

وأشارت «عرام» إلى أن نشر الرسائل من خلال القناة الوثائقية الجديدة سيكون أسرع وأسهل، باعتبارها أكثر انتشاراً وأسرع وأوسع نطاقاً يجعل دورها فى غاية الأهمية، فى زمن الصورة فيه لها السبق، وهو ما سيساعد مصر فى حربها على الهوية، وحرب تزوير التاريخ التى تواجهها معظم الأمم، مؤكدة أن وجود القناة والقطاع الوثائقى ينقذ مصر من مخاطر عدة، ويعزز من الانتماء والتمسك بتراثها.