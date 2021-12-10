مدير مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق: نستقبل 15 طالبا سنويًا

قال الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية ومدير مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، إنه تخرج في كلية التجارة ثم عمل في البنوك، لكنه حوّل حياته إلى دراسة الآثار في التسعينات بسبب اكتشاف أثري، حيث عثر مع مجموعة من زملائه على آثار تحت المياه.

وأضاف «خليل» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»: «صعوبة عملي في هذا المجال أنه لم يكن يعمل فيه أي أحد، وبالتالي لم أجد من يعلمني، فاضطررت إلى السفر للخارج، لكنني أحببت المجال وبذلت مجهودا كبيرًا فيه».

بداية الرحلة العلمية

وتابع، أنه سافر إلى بريطانيا عام 2001 وعاد بعدها بـ4 سنوات، واستهدف إنشاء مركز أكاديمي في جامعة الإسكندرية لتدريس هذا التخصص، لافتًا إلى أنه حصل على منحة حكومية: «لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، وحصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي لإنشاء هذا المركز ودعمتني جامعة الإسكندرية بشكل كامل، وبدأنا العمل عام 2009، ونسجل ما يتراوح بين 10 و15 طالبا كل عام، 90% منهم بنات».

مركز للدراسات العليا يقبل الطلاب من كل الشهادات

وأشار إلى أن مركز للدراسات العليا فقط، ويقبل الطلاب من أي خلفية جامعية، والمراكز المثيلة في العالم تسير وفق نفس النهج، والدراسة هناك تعتمد على التخصص، فلو كان هناك طالب حقوق فإنه سيدرس القوانين المرتبطة بحماية الآثار، أما خريج الهندسة فإنه سيدرس الجوانب التقنية والتكنولوجية في البحث عن الآثار.

البداية الحقيقية لمشواره المهني

ولفت إلى أن المحطة الأولى لعمله كانت قبل تأسيس المركز، وتجديدا اكتشاف بقايا فنار الإسكندرية القديم عام 1994، وهو أول مشروع حقيقي كبير يتم في هذا المجال بمصر ومازال قائما حتى اللحظة.

وتابع: «بعدما عدت من البعثة خارج مصر، بدأت أعمل في موقعين بمصر، الأول في البحر الأحمر لسفينة غارقة من القرن الثامن عشر، وموقع آخر في الساحل الشمالي الغربي بالقرب من مرسى مطروح به سفن وموانئ وأعمل فيهما منذ عام 2015».

السواحل المصرية مليئة بالآثار الغارقة

وتابع أستاذ الآثار البحرية ومدير مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أن اكتشافات الإسكندرية جذبت الضوء من باقي أنحاء الجمهورية: «يتصور كثيرون أن الإسكندرية فقط تحتوي على سواحل غارقة وهذا الأمر غير صحيح، لأن سواحل مصر بأكملها فيها مواقع أثرية مغمورة بالمياه من عصور مختلفة».

وأشار إلى أن مصر بها مواقع مغمورة بالمياه من عصر الملك خوفو في البحر الأحمر، ولأن الإسكندرية حصلت على كل الاهتمام، فإنه لا يفضل العمل فيها، إذ يعمل في المواقع خارج المحافظة في سواحل ممتدة بطول 3000 كم: «مصر علمت العالم صناعة السفن، ولا يوجد أي دليل على أن دولة أخرى سبقتها».