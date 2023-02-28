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«الداخلية»: ضبط ‏99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:06 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (88898) مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات

(16524) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(175) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(29) مخالفة موقف عشوائى.

(14) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع