يرغب العديد من قائدي المركبات سواء سيارات أو دراجات نارية في معرفة قيمة المخالفات المرورية التي تم تحريرها أو تسجيلها من جانب الإدارة العامة للمرور، وما إذا كانت هناك مخالفات أم لا، لذا تستعرض «الوطن» رابط الكشف عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة أو الدراجة النارية من خلال أسهل وأسرع طريقة.

رابط الكشف عن مخالفات المرور 2023

يتيح موقع النيابة العامة العديد من الخدمات التي يُقدمها للمواطنين ويأتي من أبرزها الاستعلام أو الكشف عن مخالفات المرور 2023، والتي يمكن معرفتها من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الكشف عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة أو الدراجة النارية

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها الكشف عن مخالفات المرور 2023 سواء على المركبة أو رخصة القيادة، ونستعرض من خلال الخطوات التالية خطوات معرفة مخالفات المرور 2023:

1- في البداية يجب الدخول على موقع الرسمي للنيابة العامة.

2 - الضغط على «خدمات نيابات المرور».

3- ظهور الصفحة المخصصة لخدمات المرور، ثم اختيار «الاستعلام عن مخالفات المرور».

4- سيظهر على الفور اختيارين الأول مخالفات رخص المركبات، والثاني مخالفات رخص القيادة.

5- اختيار «مخالفات رخص المركبات» والضغط عليها.

6- إدخال البيانات المطلوبة سواء للسيارة أو الدراجة النارية.

7- اختيار «إجمالي المخالفات».

8- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، حتى يتم إرسال المخالفات المرورية فيما بعد عليه في رسائل نصية قصيرة.

9- في النهاية يتم الضغط على طلب شهادة مخالفات.