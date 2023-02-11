طرق استعلام ودفع مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية.. اعرفها

تتيح بوابة مصر الرقمية لسائقي السيارات خدمة تسديد مخالفات المرور أو التظلم عليها، إضافة إلى أنها تتيح الاستعلام عن كيفية دفع مخالفات المرور سواء قيادة أو مركبات عن طريق الإنترنت من خلال اتباع عدة تعليمات وخطوات، نستعرضها كالتالي:

خطوات دفع المخالفات المرورية

- تبدأ أولى خطوات دفع مخالفات المرور من خلال الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- اختيار «خدمات المرور»

- ثم اختيار خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام

- يمكنك السداد إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على «الدفع واستمرار».

- ثم يطلب منك كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- ثم قم بالضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- يمكنك استلام رسالة الدفع الإلكتروني ثم اضغط موافق وبعدها تختار الوسيلة المناسبة للدفع.

ويمكن دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، للكشف عن المخالفات المرورية، وحال عدم وجود مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم لتخفيض الرسوم.

مخالفات المرور

وبالنسبة لخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، فهي:

- تبدأ خطوات الاستعلام عن مخالفات المرورمن خلال الدخول لمنصة مصر الرقمية.

- ثم تقوم بعدها باختيار تصفح الخدمات والتي من خلالها سيتم الاستعلام عن مخالفات المرور

- تظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على أيقونة «مركباتي».

- ثم يمكنك ستظهر معلومات بالمرور والسيارة، التي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

- قم بالضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- ثم تقوم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- ثم إدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام.

مخالفات رخصة القيادة

وللاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة اتبع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مصر الرقمية.

اختيار «رخصي».

يظهر أمامك مجموعة من الخدمات اختار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

بعد الاختيار اضغط على الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.