 6 نصائح مهمة لتجنب فيروسات تطبيقات البنوك على الهواتف المحمولة

اكتشف خبراء كاسبرسكي في عام 2022، ما يقرب من 200,000 فيروس جديد يستهدف الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول، وذلك بزيادة قدرها 200% عن أرقام العام السابق.

وتمثل هذه الزيادة المقلقة في عدد التروجانات التي تستهدف الخدمات المصرفية المحمولة أعلى نسبة يجري الإبلاغ عنها في السنوات الستّ الماضية، ووردت هذه النتائج وغيرها في تقرير كاسبرسكي المعنون بـ«تهديدات الأجهزة المحمولة في 2022».

تزايد التهديدات المحيطة بالأجهزة المحمولة

وبحسب تقرير كاسبرسكي، تزايدت التهديدات المحيطة بالأجهزة المحمولة في ظلّ تطور الخدمات والتقنيات الخاصة بهذه الأجهزة، لذلك يواصل خبراء كاسبرسكي مراقبة مشهد التهديدات على الأجهزة المحمولة للتعامل مع مصدر القلق المتنامي هذا، وتتبع توجهات التهديدات، وإبقاء المستخدمين ومجتمع الأمن الرقمي على علم بالأخطار المحتملة، ففي عام 2022، اكتشفت منتجات كاسبرسكي 1,661,743 برمجية خبيثة أو أدوات غير مرغوب فيها لتثبيت البرمجيات.

وتُعدّ التروجانات المصرفية على الأجهزة المحمولة أحد أكثر التهديدات انتشاراً وإثارة للقلق بشأن الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول، إذ تُستخدم للبحث عن البيانات المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأنظمة السداد الرقمي، بحسب التقرير.

واكتشفت كاسبرسكي 196,476 أداة لتثبيت التروجانات المصرفية على الهاتف المحمول في عام 2022، أي ضعف ما كان عليه في عام 2021، ويمثل أعلى رقم في السنوات الستّ الماضية.

وأضاف: «غالباً ما ينشر مجرمو الإنترنت التروجانات المصرفية عبر متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية، وما يزال متجر "جوجل بلاي" Google Play يحتوي على أدوات تنزيل لعائلات من التروجانات المصرفية، مثل Sharkbot وAnatsa/Teaban وOcto/Coper وXenomorph، وجميعها متخفية في شكل أدوات مساعدة. وقد وزّع التطبيق Sharkbot، مثلاً، أدوات التنزيل بنشاط، مُحاكياً عمل أداة لإدارة الملفات، ما يمكّنه من طلب الإذن لتثبيت مزيد من الحزم اللازمة ليعمل التروجان على جهاز المستخدم، ما يعرض أمنه للخطر.»

مجرمو الإنترنت يركزون على تحقيق مكاسب مالية

وقالت تاتيانا شيشكوفا، خبيرة الأمن لدى كاسبرسكي، إن النمو المستمر للتروجانات المصرفية التي تستهدف الأجهزة المحمولة مؤشر واضح على أن مجرمي الإنترنت يركزون على تحقيق مكاسب مالية، بالرغم من الانخفاض الحاصل عموماً في أدوات تثبيت البرمجيات الخبيثة، وأضافت: «تزداد أهمية توخي الحذر والحفاظ على اليقظة إزاء التهديدات التي تتربّص بالأجهزة المحمولة، نظراً لتزايد اعتمادنا على هذه الأجهزة، ولذلك فإنه ينبغي للمستخدمين أن يحرصوا على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم».

6 نصائح مهمة

وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لحماية أجهزتهم المحمولة من التهديدات:

1 - تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، مثل Apple App Store وGoogle Play وAmazon Appstore، يظل أكثر أماناً، فبالرغم من أن التطبيقات في هذه الأسواق ليست آمنة بنسبة 100%، فإنها على الأقل تخضع للفحص من قبل مختصين في هذه المتاجر، إضافة إلى وجود بعض أنظمة الفلترة التي تمنع أي تطبيق من الوصول إلى هذه المتاجر.

2 - التحقق من الأذونات الممنوحة للتطبيقات على الهاتف المحمول، والتفكير ملياً قبل منح إذن ما لأحد التطبيقات، لا سيما الأذونات عالية الخطورة مثل خدمات الوصول.

3 - يمكن أن يساعد استخدام حل أمني موثوق به على اكتشاف التطبيقات الخبيثة وبرمجيات الإعلانات المتسللة قبل أن تشرع في عملها التخريبي على الجهاز.

4 - يمتلك مستخدمو آي فون iPhone بعض عناصر التحكّم في الخصوصية التي تتيحها أبل Apple، فيمكن للمستخدمين، مثلاً، حظر وصول التطبيقات إلى الصور وجهات الاتصال وميزة الموقع الجغرافي إذا رأوا أن أذونات الوصول هذه غير ضرورية.

5 - من المهم تحديث نظام التشغيل والتطبيقات المهمة بمجرّد إتاحة التحديثات، إذ يمكن حل العديد من مشكلات الأمن بتثبيت إصدارات محدثة من البرمجيات.

6 - تدعو كاسبرسكي صناع الأجهزة المحمولة إلى تعزيز الحماية الرقمية عند جميع المستويات، وأن يشمل هذا أمن المستخدمين، من خلال إتاحة خدمات أمن رقمي مخصصة.