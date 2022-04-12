مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة أسر ياسين.. سلمى أبو ضيف «هاكر ومزورة»

شهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة آسر ياسين وأحمد داود، ظهور خاص للفنانة سلمى أبو ضيف، التي تظهر كضيفة شرف في المسلسل، الذي تم عرضه مساء عبر شاشة قناة cbc، وساهمت فى تحريك الأحداث الخاصة بالقضية الجديدة.

وشاركت سلمي أبو ضيف في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة آسر ياسين، كابنة لواحد من عملاء مكتب المحاماة، الذي يتولى زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين قضيته، وطلب من المكتب أن يتدخل بسبب تعرض ابنته لأزمة.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة آسر ياسين

وتجسد سلمى فتاة تدعى تاليا، وتمتلك موهبة الهاكر، وشاركت فى تزوير بطاقة باسم سكرتيرة والدها في الشركة التى يعملها بها، وبالفعل ذهب اليها أدم، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، والذي يعمل مع زين.

وعندما ذهب إليها، وضحت له بأنها فعلت هذا الأمر لتسحب فلوس من حساب الشركة، وبالفعل نجحت في هذا الأمر لكي تعالج المرضى، بسبب تسبب مصنع والدها في تلوث مياه النيل المحيطة بالمصنع، ما تسبب في إصابة البعض بفيروس سي، وعدد من الأمراض الأخرى.

ولكن خلال الأحداث، تمكنت تاليا من معرفة حقيقة أدم وأنه لم يحصل على كلية حقوق كما أن زين استعان بها فى أن تحصل له على معلومات عن طريق الهاكر لصالح قضية أخرى.