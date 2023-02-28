قناة القاهرة الإخبارية تكشف كواليس زيارة مدبولي إلى قطر

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى دولة قطر، التي تشهد العديد من اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال القطريين.

«مدبولي» يلتقي رابطة رجال الأعمال القطريين

وقال مصطفى عبدالفتاح، موفد قناة القاهرة الإخبارية بقطر، إنّ «مدبولي» التقى رابطة رجال الأعمال القطريين، لمناقشة زيادة استثماراتهم داخل مصر، مستعرضا جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أنّ الجهود المصرية لجذب الاستثمارات لقيت إعجاب رجال الأعمال القطريين، والذي أعربوا عن سعادتهم بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنّ رئيس الوزراء المصري تحدث عن بعض الجهود المشجعة للاستثمار، مثل الرخصة الذهبية التي تعمل على إنجاز الأعمال، من خلال إجراءات ليست معقدة يمكن إنجازها خلال أيام قليلة، إضافة إلى تخارج الدولة المصرية من بعض القطاعات، لتتيح فرصًا استثمارية للقطاع الخاص.

العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة

وكان رئيس الوزراء، أكد أنّ العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيزها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أنّ حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

وتطرقت المباحثات المصرية القطرية إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، إضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة، والتوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.