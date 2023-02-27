قناة القاهرة الإخبارية: رئيس الوزراء المصري في قطر لتطوير العلاقات بين البلدين

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الدوحة، إنّ زيارة رئيس وزراء مصر لقطر هدفها تطوير العلاقات بين البلدين.

أهمية وأهداف الزيارة

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أن الزيارة مهمة وتأتي تحت شعار وهدف رئيسي وهو دعم وزيادة وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وقطر في مختلف المجالات، ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتابع عبدالفتاح أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس، وفي صباح اليوم استقبله رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة.

أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء المصري

واستطرد أن رئيس الوزراء المصري قصد الدوحة على رأس وفد وزاري يضم 4 وزراء مصريين هم وزراء التخطيط والصحة والتجارة والصناعة والمالية، بالإضافة إلى رئيس هيئة تنمية قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وهذه اللقاءات تؤشر غلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكان هناك استقبال من أمير قطر لرئيس الوزراء المصري بالقصر الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.