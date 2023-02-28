جدول اختبارات شهر مارس للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر مارس للصفين الأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، على أن تؤدى الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر مارس لأولى وثانية إعدادي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، من المقرر بدء اختبارات شهر مارس 2023 للصفين الأول والثاني الإعدادي، يوم الأحد الموافق 5 مارس، حتى الخميس 9 مارس من نفس الشهر، ويتم عقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، علي أن تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

وبحسب المديرية، فإن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، يؤدون الاختبارات في 9 مواد دراسية، كالتالي: الأحد 5 مارس اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 6 مارس مادتي العلوم والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 7 مارس مادتي الهندسة والجبر، ويوم الأربعاء 8 مارس مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 9 مارس مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنه جري إرسال جداول اختبارات شهر مارس 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الإعدادية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.