موعد معرض الزهور 2023 في دورته الـ90

كشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد معرض الزهور 2023 في دورته التسعين، الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور محبي نباتات الزينة والمختلف أنواع الزهور، ويضم أدوات تنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية المختلفة.

موعد معرض الزهور 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ وزارة الزراعة أرجأت تحديد موعد معرض الزهور 2023 في الدورة الـ 90، وجار تحديد الموعد مع الجهات المختصة، وسيقام المعرض هذا العام بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين محبي الجمال، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

ويضم معرض الزهور 2023 متخصصون في جميع أعمال الزراعة، بينها ديكور المنزل، وأسطح الفيلات والمنازل، وأرضيات صناعية، والمناظر الطبيعية للمدارس والحضانات والمطاعم والكافيهات، بأعلى جودة وأقل سعر.

ويقام موعد معرض الزهور 2023، لمدة شهر وأحيانا يمتد إلى شهر ونصف في حديقة الأورمان بالجيزة، التي تعد من أكبر وأبرز الحدائق النباتية في العالم، حيث تشغل مساحة 28 فدانا، وأُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نبات.

يعود تاريخ معرض زهور الربيع إلى عهد السلطان حسين في العام 1914 م، تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، أي أنّه بدأ منذ 109 سنوات، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.