اتحاد الناشرين يجهز لافتتاح معرض نادي الزهور للكتاب للمرة الأولى

يستعد اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، للمرة الأولى لتنظيم معرض نادي الزهور للكتاب في دورته الأولى بمقر النادي، وبمشاركة عدد من دور النشر، ويجرى هذه الأيام، التنسيق لاختيار الموعد المناسب لإطلاق فعاليات المعرض.

وأضاف سعيد عبده، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنهم يجهزون مع الناشرين المصريين لافتتاح فعاليات معرض نادي الزهور الأول للكتاب، بعد افتتاح معرض النادي الأهلى مؤخرًا.

معارض الكتاب المحلية

وأشار إلى أنّ معارض الكتاب المحلية، والتي تقام في التجمعات الجماهيرية، والتي تستهدف توصيل المنتج الإبداعي إلى مختلف فئات المجتمع، في إطار نشر الثقافة، وفتح أماكن جديدة لتسويق الكتاب ونشر التنوير بين مختلف فئات المواطنين.

إنشاء منافذ جديدة لتسويق الكتب

كان رئيس اتحاد الناشرين، التقى مؤخرا مع اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، لمناقشة مقترح بإنشاء منافذ جديدة لتسويق الكتب ودعم فكرة مشروع مكتبات 306، بالمحافظات المصرية.

ويسعى المشروع إلى نشر الثقافة وتيسيير سبل توصيل الكتاب لمختلف المناطق من خلال إنشاء شارع يحتوي على عدد من المكتبات في كل محافظة، ويأتي المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية وغيرها من الجهات ذات الصلة.