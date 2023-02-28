وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.. الشروط ومواعيد التقديم

بدأت النيابة الإدارية، في تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وذلك عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

شروط وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

ويشترط في المتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، عددا من الشروط بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، وهي ما يلي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 5 مارس 2023 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- ألا يقل التقدير التراكمي عن (جيد).

- تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني.

- أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

ومن المقرر أن تستمر فترة تسجيل الطلبات إلكترونيًا لكافة الكليات على الموقع لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 حتى يوم 5 مارس 2023.

وشددت النيابة الإدارية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على ضرورة إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات، لافته إلى سحب وتقديم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتباراً من 11/03/2023 وحتى 28/03/2023 وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصراً.

شروط سحب ملف التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، لافته إلى أنه يشترط لسحب ملف التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 ، إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

وشددت على أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة، ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.