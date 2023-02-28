رئيس وزراء المجر: سعداء بالتعاون مع مصر.. وسنشتري الغاز منها بعد 2026

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إنّه سعيد بالتعاون مع مصر في مجال الصناعة، وسعيد بإرسال 200 طالب مصري إلى بلاده للتعليم والتدريب وزيادة الخبرات، مضيفا: «لن نبيع منتجات إلى مصر، نخطط لإنشاء شركات مصرية مجرية مشتركة لتوطين الصناعة في مصر، ونخطط لتغطية طاقتنا من استيراد الطاقة، وبعد العام 2026 سنشتري الغاز من مصر».

وأضاف رئيس وزراء المجر، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، أنّ مفاوضاته اليوم مع الرئيس السيسي، تطرّقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها، لافتا إلى أنّ 26 شركة مصرية ومجرية تشارك في منتدى رجال الأعمال، ما يشير إلى قوة علاقات البلدين، فضلا عن تعاون آخر في مجال الطاقة النووية.