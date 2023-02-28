السجن 3 سنوات لمطرب المهرجانات سامر المدني.. خطف فتاة واعتدى على شقيقها

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، مغني المهرجانات سامر المدني و2 متهمين آخرين في القضية التي يواجهون فيها تهمة الخطف وهتك العرض، بالسجن لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد أيوب يوسف، وسامح رمزي، وإيمان الإمام علي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 19123 لسنة 2022، جنايات الطالبية، والمُقيدة برقم 3489 لسنة 2022، كُلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «سامر عمرو محمد وشهرته سامر المدني، 17 عامًا، مغني مهرجانات»، و2 متهمين آخرين، بخطف فتاة وهتك عرضها والتعدي بالضرب على شقيقها.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وحيازة شومة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده، لاتهامهما بالتعدي على شقيق زوجة والده وتعذيبه، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.