ضبط المطرب سامر المدني ووالده لاتهامهما بالتعدي على صهر الأخير وتعذيبه

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده، لاتهامهما بالتعدي على شقيق زوجة والده وتعذيبه، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغ من طرف أول صاحب شركة إنتاج 50 سنة ونجله 17 سنة، يعمل مطرب شعبي، شهرته سامر المدني، مقيمان 39 شارع محمد سالم، وطرف ثاني طالب 17 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه والرقبة والذراع الأيمن.

وقرر الطرف الأول، أنهم تمكنوا من ضبط الثالث حال تواجده أمام العقار سكنهم، بسبب إرساله رسائل سب وقذف إلى الزوجة الثانية للأول، وذلك مناصرة لطليقها السابق، واتهم الثالث الطرف الأول بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته، تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.