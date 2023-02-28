بوتين يصدر قانونا لتعليق مشاركة روسيا في معاهدة «نيو ستارت» النووية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونًا يعلق مشاركة روسيا في معاهدة «نيو ستارت» النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

نص الوثيقة القانونية

وجاء في نص الوثيقة: «علقت روسيا سريان معاهدة نيو ستارت النووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة في براج في 8 أبريل 2010».

القانون يدخل حيز التنفيذ بعد النشر الرسمي

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد النشر الرسمي، بينما يبقى قرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة في يد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان قد قرر «بوتين»، الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة، بحسب ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.