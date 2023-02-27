وزير خارجية روسيا: بوتين يصدق على نسخة محدثة من السياسة الخارجية قريبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصدق على النسخة المحدثة من السياسة الخارجية لروسيا في المستقبل القريب، دون توضيح تاريخ بعينه أو إطار زمني محدد.

تحديد السياسة الخارجية الروسية

وقال الوزير الروسي، خلال افتتاح اجتماع مع رؤساء فروع وزارة الخارجية في مختلف الأقاليم الروسية بحسب ما نقلته وكالة أنباء «تاس»، إن التغييرات الجارية في جميع أنحاء العالم انعكست على مسودة السياسة الخارجية الجديدة لروسيا، والتي سيصدق عليها الرئيس (بوتين) في المستقبل القريب جدا.

تنفيذ السياسات الخارجية لموسكو

وأكد أن روسيا ستواصل تنفيذ سياستها الخارجية المستقلة، موضحا أن السياسة الخارجية الروسية المحدثة ستكون موجهة لجميع الجبهات، ولفت إلى استعداد موسكو للخوض في علاقات عادلة ومفيدة للطرفين مع جميع الدول التي ستظهر استعدادًا مماثلًا بشرط أن تكون العلاقة منصفة ومفيدة للطرفين.

محاولات فرض الرأي

وقال لافروف إن ما تفعله دول الغرب حاليا هي محاولات لفرض إرادتها على الآخرين، لفرض ما يسمى بقواعده المبنية على رغبتها في الحفاظ على نظام عالمي موالي للغرب، واصفا تلك المحاولات بأنها يائسة ولا طائل منها.

تهدئة الوضع

وشدد على أن وزارة الخارجية الروسية في هذه المرحلة ستعمل بنشاط مضاعف من أجل مصلحة البلاد، لتهيئة ظروفًا خارجية مواتية تساهم في تنمية وتعزيز رفاهية الشعب الروسي وكذلك أمن البلاد.