عاجل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال في ولاية ألاسكا الأمريكية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

زلزال بقوة 4.3 درجة ضرب الهند اليوم

وظهر اليوم الأحد، ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة «راجكوت» بولاية «جوجارات» الواقعة في شمال غرب الهند، وكان على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما أعلنه المركز الوطنى لرصد الزلازل فى الهند.