رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

كتب:

أسماء العيسوي
05:14 م | الأحد 26 فبراير 2023
زلزال يضرب الولايات المتحدة

زلزال يضرب الولايات المتحدة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال في ولاية ألاسكا الأمريكية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل. 

زلزال بقوة 4.3 درجة ضرب الهند اليوم 

وظهر اليوم الأحد، ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة «راجكوت» بولاية «جوجارات» الواقعة في شمال غرب الهند، وكان على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما أعلنه المركز الوطنى لرصد الزلازل فى الهند. 

اقرأ المزيد:

آخر تطورات العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة.. طرق مغلقة ومبان دون كهرباء

العالم فاروق الباز يؤكد تحرك شبه الجزيرة العربية شرقا بعد زلزال تركيا.. ماذا يعني؟

زلزال في الهند بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر

زلزال بقوة 6 ريختر على عمق 63 كيلومترا بالقرب من «جزر الكوريل»
بقلم أسماء العيسوي