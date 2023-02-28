أمريكا تعلن نيتها إرسال 100 مليار دولار مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي، إرسال 100 مليار دولار من مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا غير مسبوقة مع الإعلان عن وجوب مراقبة مصير الأسلحة التي ترسل لأوكرانيا عن كثب.

وأضافت لجنة القوات المسلحة بالكونجرس بحسب بيان صادر نقلته قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء: «يجب إرسال أسلحة لأوكرانيا دون الخوف من تصعيد الرئيس الروسي بوتين».

كيف بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية؟

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير 2022، بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن كييف والانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية التي حركت جيشها من أجل حماية هذه الأقاليم الأربعة مع الإعلان عن إقامة استفتاءات فيهم للإعلان عن ضمهم بشكل رسمي بحضور دولي.

وأعلنت جمهورية الصين مع مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية عن مبادرة سلام مكونة من 12 نقطة من أجل إيقاف الصراع الذي أثر اقتصاديا على مختلف دول العالم.