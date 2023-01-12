رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو الكونجرس للتحقيق مع بايدن بشأن الوثائق السرية

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الكونجرس، للتحقيق مع الرئيس جو بايدن، بشأن قضية الوثائق السرية التي تم إيجادها في منزله الخاص، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

العثور على دفعة أخرى في منزل بايدن

وقال «مكارثي»، اليوم، إنه يجب على الكونجرس التحقيق مع الرئيس بايدن، بشأن الوثائق المسربة، فيما أعلن البيت الأبيض، أنه تم العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية، التي تعود إلى الفترة التي تولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأسبق أوباما في منزله بولاية ديلاوير، وذلك عقب أيام من الإعلان عن العثور على وثائق حساسة في مركز بن بايدن للأبحاث في واشنطن.

كما قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي بايدن، إن محامي بايدن الشخصيون فحصوا مواقع أخرى، بعدما عثروا على الوثائق الأولية، في اعتقاد أنه ربما تم شحن سجلات إليها، بعد مغادرة بايدن منصبه كنائب للرئيس في عام 2017.

وأضاف أنه عثر على عدد صغير من الوثائق في منطقة للتخزين، في مرأب منزل بايدن، تحمل خاتما سريا، إلى جانب وجود وثيقة واحدة في غرفة مجاورة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ وزارة العدل على الفور.

يشار إلى أن التحقيق، الذي باشرته وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أسابيع، يوشك على الانتهاء، ومن المتوقع أن تصل النتيجة الأولية إلى المدعي العام ميريك جارلاند خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لمصادر اطلعت على الأمر.