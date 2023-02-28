ضبط متهم باستخدام فيديوهات عن استخراج الآثار على «يوتيوب» للنصب على المواطنين

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة، بإنشاء قناة على «يوتيوب»، ونشر مقاطع فيديو لعدد من الأماكن والادعاء بأنها مناطق آثرية يجري استخرج الآثار منها، كما تضمنت تلك المقاطع شرح طرق اكتشاف واستخراج الآثار منها.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول يحتوي على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها – جهاز لاب توب – جهاز رصد مساحي – جهاز جي بي إس – حقيبة بداخلها مجموعة من الإسطوانات المدمجة).

وبمواجهته أقر بإنشاء القناة على «يوتيوب»، ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً الأجهزة المضبوطة بحوزته بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على الكشف عن أماكن الآثار واستخراجها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.