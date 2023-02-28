«التموين» تكثف حملاتها على تجار الأعلاف المخالفين.. ضبط 30 ألف طن مخزنة

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك انتشار مكثف من قبل حملات وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات للرقابة على تجار الأعلاف، من أجل ضبط المتلاعبين في الأسواق ووقف أي عملية احتكار أو تخزين تؤدي إلى نقص المعروض من الأعلاف وزيادة أسعار الدواجن والبيض.

ضبط تجار الأعلاف المتلاعبين بالأسواق

وكشف المهندس عبد المنعم خليل، في تصريح لـ «الوطن» عن تمكن الحملات التي شنتها وزارة التموين هذا الأسبوع من ضبط حوالي 30 ألف طن أعلاف ضمن مجموعة من الحملات التفتيشية على مستوى أكثر من محافظة، موضحا أن الكميات المضبوطة تم تحريرها تحت تصرف النيابة العامة.

قضايا تموينية لتجار الأعلاف المخالفين

وأشار المهندس عبد المنعم خليل، إلى أن القضايا التموينية التي جرى تحريرها ضد تجار الأعلاف المضبوطة تنوعت ما بين زيادة في الأسعار، والتخزين بهدف إحداث نقص في الأسواق لزيادة السعر، ومخالفة فواتير، والبيع بأزيد من السعر، والتهريب.

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية: «وزارة التموين تقف مع صناعة الدواجن قلبا وقالبا، ولكن في نفس الوقت سنقف ضد الأسعار غير المبررة في العلف والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخرا».