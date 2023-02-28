خالد عكاشة لبرنامج «المشهد»: المشروع الوطني لمصر يتعرض لأزمات منتصف الطريق

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشروع الوطني للدولة المصرية يتعرض في اللحظة الحالية لشكل من أشكال أزمات منتصف الطريق، حيث حقق الدولة الكثير من الانجازات في الكثير من القطاعات، ولكن ما زالت الدولة في منتصف الطريق في هذه القطاعات.

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لمواجهة هذه الأزمة بغرض الحل والشفافية والمصداقية، والوصول إلى الهدف المنشود، مشيرًا إلى أن هناك حالة استدعاء للكثير من الاسئلة التي ليس لها أي محل من الاعراب، واشكاليات حول أولويات المشروع الوطني، وجدوى استمراراه، وهذا نوع من أنواع طرح الاسئلة التي في غير موضوعها.

المشروع الوطني

ولفت إلى أن استدعاء أسئلة حول المشروع الوطني للدولة في هذا الوقت، يعتبر من نوع من الإرباك، لأن هذا يعني التوقف في منتصف الطريق، والإجابة على هذه الاسئلة، وهذا ليس مطلوبًا خلال الفترة الحالية.

المصريون في حاجة إلى بناء دولة بقدر طموحهم

ولفت إلى أن المصريين في حاجة إلى بناء دولة بقدر طموحهم، خاصة أن مصر تمتلك من العقول والموارد التي تساهم في تحقيق ذلك، مضيفًا أن قوة الدفع نحو تنفيذ المشروع كانت في البداية هائلة، ولكن لديه خشية وتخوف من انخفاض هذه القوة، خاصة مع أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.