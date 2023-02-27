الإعلامي نشأت الديهي: الشعب السوري في قلب وعقل المصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن معادن الرجال تظهر وقت الشدة، وكذلك الدول، معقبًا: «الشعب المصري أصيل تحت جلده 7 آلاف سنة حضارة».

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن وزير الخارجية ذهب إلى سوريا، والاستقبال كان رائعًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد وجه الشكر لمصر قيادة وشعبًا، قائلاً: «مصر احتضنت السوريين، ولم تعاملهم كلاجئين».

الشعب السوري في القلب

ولفت إلى أن الشعب السوري له في قلوب وعقول المصريين الكثير، معقبًا: «سوريا فوق الجميع لأن دمشق والقاهرة كانتا دولة واحدة، ولديها جيش واحد، هناك خصوصية للعلاقات المصرية السورية، ولا بد أن تعود سوريا إلى الحضن العربي».

مدبولي في قطر

وفي سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ذهب إلى الدوحة، اليوم، واستقبل بشكل حافل في العاصمة القطرية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مع القيادات القطرية انتهت بالتوقع على بعض الاتفاقيات والإجراءات لتسهيل وتيسير الاستثمارات القطرية في مصر.