قطع الكهرباء عن بعض قرى كفر الشيخ لمدة 7 ساعات اليوم بسبب الصيانة

أكد قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدد من القرى في 5 مراكز بالمحافظة، بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قري «أبو طبل وتوابعها، ومسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«سد خميس وتوابعها»، بمركز سيدي سالم، و«حاذق وتوابعها»، بمركز بيلا، وقري «63، و65، و67»، بمركز الحامول، و«كوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها، وكمسيون شرق وغرب، ومعدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب»، بمركز مطوبس.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.