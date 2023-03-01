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 زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة فيض آباد الأفغانية

كتب:

أ ش أ
08:49 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
زلزال سابق في أفغانستان- تعبيرية

زلزال سابق في أفغانستان- تعبيرية

أعلن المركز القومي الأفغاني لعلوم الزلازل اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية شدتها أربع درجات بمقياس ريختر جنوب شرق مدينة «فيض آباد» عاصمة إقليم بدخشان الذي يقع شمال شرق أفغانستان.

الهزة الأرضية على بعد 82 كيلومترا

وأوضح المركز في تغريدة على موقع «تويتر»، أنه تم رصد الهزة الأرضية على بعد 82 كيلومترا جنوب شرق مدينة فيض آباد عند خط عرض 53 و36 درجة وخط طول 15 و71 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير بقوع أضرار أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

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بقلم أ ش أ