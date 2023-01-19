اليونيسكو تخصص 24 يناير يوما عالميا للتعليم لـ نساء وفتيات أفغانستان

قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» تخصيص اليوم العالمي للتعليم هذا العام، الذي ينظم سنويا في 24 يناير، للفتيات والنساء الأفغانيات، مجددة دعوتها لإعادة فورية لحقهن الأساسي في التعليم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه حقوق الأفغانيات

ومن جانبها، قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونيسكو، اليوم الخميس، في بيان، إنه لا ينبغي لأي دولة في العالم أن تحرم النساء والفتيات من التعليم، التعليم حق إنساني عالمي يجب احترامه، مضيفة أنه يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه استعادة حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات بدون تأخير، مشيرة إلى أنه يجب انتهاء المعاناة التي تعيشها النساء.

كما أشار البيان إلى أن حاليا 80% من الفتيات والشابات الأفغانيات اللاتي في سن التعليم خارج المدارس، بسبب قرار سلطات الأمر الواقع بمنعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.

اليونيسكو تنظم حدثا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

وفي سياق متصل، تنظم اليونيسكو، الثلاثاء المقبل، بمناسبة هذا اليوم العالمي، حدثا في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية، وستخصص أول طاولة مستديرة لتعليم الفتيات والنساء في أفغانستان، فضلا عن تجديد دعوتها لاستعادة حقهن الأساسي في التعليم فورا.

وفي أغسطس 2021، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وفرضت قيودا صارمة على الأفغانيات، وأبعدتهن من الوظائف العامة، إضافة إلى منعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات أو الذهاب إلى الحدائق العامة، في حين أن اليونيسكو كثفت نشاطاتها وجهودها، في الفترة نفسها، لدعم استمرار التعليم في هذه الظروف الصعبة.

حملة لمحو الأمية في أفغانستان

وفي هذا الصدد، ذكر البيان أن اليونيسكو دخلت في شراكة مع منظمات غير حكومية على الأرض، وتقدم الأدوات والأموال، وذلك من أجل إطلاق حملة لمحو الأمية في المجتمع، وتتضمن الحملة 25 ألفا من الشباب والبالغين في المناطق الريفية، أغلبيتهم من الفتيات اللاتي تزيد أعمارهن عن 15 عاما ونساء.

وأضاف البيان أن المنظمة تبذل جهدها لتوفير التعليم من بعد عن طريق وسائل الإعلام الأفغانية، خاصة المحطات الإذاعية، مشيرا إلى أنه مع ذلك لا شيء يمكن أن يحل مكان الحصة الدراسية، التي تعتبر المكان المثالي للاندماج الاجتماعي، وأن اليونيسكو والدول الأعضاء فيها سيواصلون سعيهم وجهدهم، ليكون حق الفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم على رأس جدول الأعمال الدولي.