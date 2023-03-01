متى يبدأ رمضان 2023 في العراق؟.. الحسابات الفلكية توضح

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك، وبمجرد حلول شهر شعبان، يتساءل المسلمون عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك للاستعداد للشهر الكريم المعروف بشهر العبادة والصلاة وقراءة القرآن، فيما بدأ العراقيون بالاستعداد للشهر الكريم والتساؤل عن متى رمضان 2023 في العراق؟

تجرى الجهات المعنية العراقية الاستعداد لشهر رمضان المبارك بحلول شهر شعبان، لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم، ويتم استطلاع هلال شهر رمضان نهاية شهر شعبان، وفى حالة رؤية الهلال يكون شهر شعبان 29 يوما، فمتى موعد رمضان 2023 في العراق؟

متى رمضان 2023 في العراق؟

وأجابت دار الإفتاء العراقية، على تساؤل متى رمضان 2023 في العراق؟ مؤكدة أنه في حالة رؤية هلال شهر شعبان، ستبدأ أول ليالي شهر رمضان المعظم وفى حالة عدم رؤية الهلال يتم استكمال شهر شعبان ثلاثين وفقا لم حددته الشريعة فمتى رمضان 2023 في العراق

أما بالنسبة للحسابات الفلكية، فإن التوقعات تشير إلى أن آخر أيام شهر شعبان سيكون في الثاني والعشرون من شهر مارس الجاري و أول أيام شهر رمضان المبارك في العراق سيكون في 23 من مارس الجاري، وفى بعض الحالات تتفق رؤية الهلال مع الحسابات الفلكية وأحيانا كثيرة يخالفها.

تحرى هلال رمضان يوم 29 شعبان

وتتحرى السلطات في العراق هلال شهر رمضان بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان الذى يوافق 21 مارس الجاري، ووفقا للحسابات الفلكية فإن غروب القمر في بغداد سيكون في الساعة السادسة ودقيقة مساءً، فيما سيتبعه غروب الشمس في السادسة وأربعة عشر دقيقة.

وفى هذه الحالة مع غروب القمر قبل الشمس، تستحيل الرؤية الشرعية للهلال بسبب عدم وجود القمر في الأفق، ولذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الخميس 23 مارس الجاري سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في العراق.