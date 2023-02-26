انخفاض ملحوظ في منسوب نهري دجلة والفرات بجنوب العراق (صور)

شهد العراق تراجعا ملحوظا في منسوب نهري دجلة والفرات، وذلك بسبب النقص الشديد في المياه وسياسات التقنين من السلطات التي تعهدت اليوم باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة التي يشهدها جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

أسباب تراجع منسوب المياه في العراق

وفي العراق، تعد المياه ملفا أساسيا وشائكا في البلد شبه الصحراوي الذي يعيش فيه نحو 42 مليون نسمة، فيما قالت وزارة الموارد المائية العراقية، إن سبب تراجع منسوب المياه في جنوب البلاد يعود إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا المجاورة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن هذا الأمر تسبب في انخفاض حاد في الخزين المائي بالبلاد، مشيرة إلى وجود أسباب أخرى لهذا الانخفاض مثل أساليب الري الخاطئة، إلى جانب عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الموضوعة من السلطات.

معالجة الأزمة

وعن معالجة هذه الأزمة، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، إنه سيتم معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن وزارته ستطلق المزيد من المياه من السدود العراقية في «الموصل» و«دوكان» و«دربنديخان»، في إشارة إلى حدوث نتائج إيجابية خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن العراق يعتبر من الدول الخمس الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في العالم، وذلك نتيجة انخفاض سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق.