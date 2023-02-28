عضو بـ«الشيوخ» لقناة الحياة: زيارة «مدبولي» لقطر رسالة لتطوير الاستثمارات بمصر

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له لدولة قطر، رسالة لتطوير الاستثمارات داخل مصر، فبرغم أن العلاقات السياسية المصرية تجاه قطر وتركيا خلال الفترة الماضية شابها نوع من الفتور، إلا أن ذلك لم يؤثر على النشاط الاقتصادي.

تطوير البنية التحتية يساعد على جذب المستثمرين

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد عودة العلاقات بين مصر وقطر وتركيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الماضية تم فتح آفاق جديدة في مجالات التنمية والاستثمار القطري داخل مصر في مختلف المجالات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن كل دولة لها مزايا مختلفة عن الأخرى في المنطقة، وتعد مصر سوقا خصبة لجميع الاستثمارات في شتى المجالات، كما أن تطوير البنية التحتية يساعد على جذب المستثمرين.

مصر تتمتع باستقرار أمني

وأوضح المفكر السياسي، أن إنجازات القيادة السياسية خلال الـ9 سنوات الماضية جعل مصر محط أنظار العديد من المستثمرين.

وأشار إلى أن مصر تتمتع باستقرار أمني، ولديها تاريخ كبير، وتسعى لإنجاح أي مشروع استثماري، بالإضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها الحكومة المصرية، وإصدار الرخصة الذهبية، ما يساعد على جذب المستثمرين.