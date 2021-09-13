مواعيد إغلاق المحلات والورش والمطاعم في الشتاء.. اعرفها

بنهاية الشهر الجاري، يبدأ العمل بمواعيد إغلاق المحلات والورش والمطاعم في الشتاء وذلك وفق المواعيد الشتوية التي أقرّتها وزارة التنمية المحلية، ومواعيد إغلاق المحلات والورش والمطاعم في الشتاء تنطلق الخميس الأخير من الشهر الجاري، مع استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران من مواعيد الغلق مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة.

الحفاظ على مرافق الدولة

وأكّدت وزارة التنمية المحلية، أنَّ مواعيد إغلاق المحلات والورش والمطاعم في الشتاء والصيف تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الإزعاج والحد من الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية،مع متابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومواعيد إغلاق المحلات والورش والمطاعم في الشتاء تبدأ بعد 17 يوم من الآن، مع دخول شهر أكتوبر، حيث مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية يبدأ يومياً من السابعة صباحاً وتغلق العاشرة مساءً، على أن يتمّ مدّ العمل أيام الخميس والجمعة و الإجازات والأعياد الرسمية للدولة حتى تغلق الحادية عشرة مساءً.

مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ضمن مواعيد إغلاق المحلات والورش والمطاعم في الشتاء تبدأ من الخامسة صباحاً وتغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، مع مدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، فضلا عن استمرار خدمة الدليفرى بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

أما مواعيد الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، وفق التوقيت الشتوي تبدأ يومياً من الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.