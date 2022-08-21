مواعيد إغلاق المحلات في مصر 2022.. هدفها ترشيد الاستهلاك وتجميل الشوارع

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تطبيق مواعيد إغلاق المحلات في مصر 2022 وفق المواعيد الصيفية التي أقرتها الوزارة، بهدف ضبط الشارع والحد من المخالفات ومنع الإزعاج، خاصة داخل الكتل السكنية، وترشيد الاستهلاك والسماح لشركات النظافة بالعمل لتنظيف وتجميل الشوارع والمياديين وإزالة أي مخلفات أو تراكمات أولا بأول، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة.

أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة

وأكدت وزارة التنمية المحلية على الالتزام بمواعيد غلق المحلات في مصر 2022، حيث يتم العمل بالمواعيد الصيفية حتى نهاية الشهر المقبل، وبعدها يتم تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، مع استثناء خدمات «التيك أواي» للمطاعم والكافيهات من مواعيد غلق المحلات، أيضا يتم تشغيل أنشطة لمدة 24 ساعة مثل الصيدليات والأفران ومحلات البقالة ومحلات الخضار والفاكهة والأسواق الحضارية، وذلك لتقديم الخدمة للمواطن طوال الوقت.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات والوحدات المحلية والمختصين بضرورة التشديد على مواعيد عمل المحلات في مصر 2022، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة وتطبيق القانون على المخالفين، وتعمل المحلات والمولات التجارية وفق المواعيد الصيفية من السابعة صباحا حتى الـ11 مساء، ويتم مد العمل ساعة إضافية في أيام الإجازات والخميس والجمعة.

أما مواعيد عمل الورش فتبدأ من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء يوميا، ما عدا الورش ومحطات الوقود المرتبطة بتقديم خدمات عاجلة للمواطنين، أما مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الفترة الراهنة فتبدأ من 5 صباحا حتى 1 صباحا، مع استمرار حظر تناول الشيشة داخل المقاهي والمطاعم بسبب اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكيد على أهمية استخدام الأدوات أحادية الاستعمال، مثل الأكواب الورقية وخلافه، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.