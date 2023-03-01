بركان إبيكو يخرج رماده وسط الثلوج في روسيا (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
02:47 م | الأربعاء 01 مارس 2023
بركان
ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، أنها سجلت انبعاثات من بركان كوريل إبيكو بمنطقة سخالين الروسية على ارتفاع 2.5 كيلومترا، لليوم الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
俄罗斯火山喷发Russian volcano erupts pic.twitter.com/VjjWLiMHrx— 常海（互fo） (@8Mtl9PErL226SaY) March 1, 2023
احتمال حدوث ثوران للبركان
وأعلنت وازرة الطوارئ الروسية، أن هنا احتمالا بحدوث ثوران للبركان، وتم تداول مقاطع فيديو لانبعاثات الدخان بشكل مرتفع من فوهة البركان وسط الجبال الثلجية في منظر مخيف يحبس الأنفاس.
ويقع بركان إبيكو في جزيرة باراموشير ويصل ارتفاعه 1156 مترا، وهو على بعد 7 كيلومترات شمال غرب سيفيرو- كوريلسك في الجزء الشمالي من سلسة تلال فيرنادسكي، وذكر مراسلين أنه لم يتم ملاحظة أي تساقط من الرماد كما لم تكن هنا كرائحة كبريتيد الهيدروجين.