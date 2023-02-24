معلومات عن انفجار بركان كولومبو: كارثة أخطر من زلزال تركيا تهدد العالم

حذّر باحثون بمعهد في لندن وجامعة أوريجون الأمريكية، من أن يكون زلزال تركيا المدمر بداية لكارثة عالمية تتمثل في بركان يخرج من تحت الماء وهو بركان «كولومبو»، بحسب صحيفة «كومسومولسكايا برافدا»، الروسية.

معلومات عن بركان كولومبو

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن بركان كولومبو الذي وصفه العلماء أنه الكارثة الأخطر من زلزال تركيا التي تهدد العالم.

- يقع بركان كولومبو على بعد نحو 7 كيلومترات من سانتوريني في اليونان، و500 متر تحت سطح البحر.

- واحد من أكثر البراكين البحرية نشاطا في العالم.

- كشفت دراسة نُشرت في 22 أكتوبر 2022 في مجلة Geochemistry أن حجرة الصهارة التي تنمو تحت بركان كولومبو يمكن أن تؤدي إلى ثوران بركاني آخر.

- غرفة الصهارة يبلغ عرضها نحو 0.6 كم وعمقها 2 كم مع كتلة منصهرة تبلغ 42%.

- تقع رواسب الصهارة بين نحو 2 كيلومتر و4 كيلومترات على الأقل تحت مستوى سطح البحر، وتمثل خطرا كبيرا.

- حجرة الصهارة كانت تنمو بمعدل 4 ملايين متر مكعب سنويا منذ تفجرها في عام 1650.

شتاء بركاني على كوكب الأرض

- الحجرة تحتوي الآن على ما يقارب 1.4 كيلومتر مكعب من الصهارة.

- عمود الرماد والغازات البركانية يمكن أن يرتفع لعشرات الكيلومترات.

- بعد ذلك تنتشر في جميع أنحاء الكوكب، فيما ستتحول سحابة الرماد إلى غطاء يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض.

- قد يأتي شتاء بركاني على كوكب الأرض نتيجة لذلك.