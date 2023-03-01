توفير البيض للمواطنين بـ96 جنيهًا لـ«الأحمر» في القليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، سيارات بيع البيض أمام ديوان عام المحافظة بأسعار مخفضة من مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة؛ إسهاما من المحافظة لدعم المواطنين ومحاربة جشع التجار واستغلالهم.

توفير كراتين بيض للمواطنين

وأكد المحافظ، في بيان، أنه تقرر توفير كراتين بيض للمواطنين من إنتاج مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة بديوان عام المحافظة، سعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأحمر 96 جنيهًا.

توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين

جدير بالذكر أنه سيتم يوميا توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين أمام ديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ بعمل معرض دائم للمواطنين والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض في معارض «أهلا رمضان» التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلها في الأسواق والماركت، مشيرا إلى أن المشروع هدفه الأول هو دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

يذكر أن مشروع الـ 30 مليون بيضة ضمن مشروعات المحافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له نحو 30 مليون بيضة في العام الواحد، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل «2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج»، وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، ويساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين وتهتم المحافظة بالمشروع اهتماما بالغا ويتم متابعته من خلال أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين في هذا المجال سواء من الزراعة أو الطب البيطري، وانعكس ذلك على جودة الإنتاج الذي ينتجه المشروع وتربية السلالات الجيدة.