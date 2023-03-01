مدارس التعليم العام بكفر الشيخ تبحث تبادل الخبرات مع «اليابانية»

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، المدرسة المصرية اليابانية ببيلا، خلال زيارة وفد من موجهي إدارة الحامول التعليمية للمدرسة، لتبادل الخبرات بين مدارس التعليم العام، والمدرسة المصرية اليابانية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، والدكتور عادل حجاج، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، والدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة، والخبير الياباني، مستر تاكاشي ايتو، ومصباح عسكر، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بالمديرية، وهانى حمدان مدير غرفة عمليات المديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعي التوكاتسو بالمدرسة، أيمن شعبان، وإكرامي أبو زيد، وأحمد محسن.

تبادل الخبرات ودعم المجتمع المحلي والمنظومة التعليمية

يأتي ذلك في إطار حرص المدارس المصرية اليابانية على تطبيق رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم، وفي إطار تبادل الخبرات ودعم المجتمع المحلي والمنظومة التعليمية، حيث استقبلت المدرسة اليوم وفداً رفيع المستوى من إدارة الحامول التعليمية مكون من 5 موجهين، و10 مديرين مدارس، تحت قيادة مدير التعليم الابتدائي بإدارة الحامول التعليمية، عزة عبد القادر.

التعرف عن قرب على أنشطة «توكاتسو»

وتعرف الوفد خلال الجولة، على سير اليوم الدراسي بالمدارس المصرية اليابانية، والتعرف عن قرب على أنشطة التوكاتسو والتي تتميز بل وتنفرد بها المدرسة، وحرصت إدارة المدرسة على تقديم الدعم التام للوفد، إجابة على استفساراتهم وأسئلتهم من خلال عقد لقاء مفتوح مع مدير المدرسة، الدكتورة ولاء الدري، والخبير الياباني، مستر تاكاشي ايتو.

وأثنى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على انضباط المدرسة المصرية اليابانية، موجهاً بأهمية تطبيق فلسفة التوكاتسو في جميع مدارس المحافظة.