هند سلطان تحكي كواليس أول فريق لذوي الهمم في المنيا: حصلوا على بطولات جهورية

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، خبر فوز 4 فتيات من قصار القامة بمحافظة المنيا لبطولات رياضية في رياضة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية.

هدفت لإخراج ذوي الهمم من بيوتهم

وحكت هند سلطان «مؤسسة جمعية للأقزام»، كواليس فوز الفريق، مشيرة إلى أنها فكرت في إنشاء جمعية للأقزام في محافظة المنيا، من أجل مساعدتهم في أن يحييوا حياة طبيعية، لافتة إلى أنها فكرت في النشاط الرياضي ليكون أول نشاط لهم.

وأشارت إلى أنها هدفت لإخراج الأقزام من بيوتهم، مؤكدة أنها كانت تبحث عن الأقزام في كل مراكز المحافظة، مضيفة «أخدتها من دير مواس للمنيا، وكنت بدور في كل بيت وطلعنا الحلو اللي فيهم».

احنا أحسن من غيرنا

ولفتت إلى أن هناك من تعاون معها وهناك من رفض، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على خروجهم من بيوتهم ليروا الدنيا، مضيفة «احنا أحسن من غيرنا، ده احنا حاجة جميلة في المجتمع، مش حاجة وحشة، الحمد لله رب العالمين جبنا فايدة».

وأشارت إلى أنهم كانوا يلعبون في الاستاد الرياضي، ثم انتقلوا لنادي المنيا، ولعبوا أول بطولة لألعاب القوى، وحققوا مراكز أولى، وحققوا بطولات جمهورية في مختلف فروع ألعاب القوى.

يتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.