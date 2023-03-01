إنجازات محافظة المنيا خلال 8 سنوات.. أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، معلومات عن إنجازات محافظة المنيا خلال 8 سنوات، وبعض المعلومات الأساسية عن محافظة المنيا من حيث المساحة وعدد السكان، إذ تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 32.3 ألف كيلومتر مربع وتنقسم إلى 9 مراكز و9 مدن وتضمم 61 وحدة محلية كروية، تتبعها 300 قرية ويبلغ إجمالي سكان المحافظة 6.1 مليون نسمة، كما يبلغ معدل الزيادة الطبيعية للمحافظة 20.4 لكل ألف نسمة.

إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد، وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بها القطن والقمح والبصل وقصب السكر، كما خطت خطوات جادة بمجال الصناعة من خلال الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية، بالإضافة لإنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل ومجمع الصناعات الصغيرة ومراكز خدمة رئيسية وفرعية، وروعي في تخطيطها الحفاظ على نظافة البيئة.

الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية

وتشتهر محافظة المنيا بالعديد من الآثار السياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، وحققت المحافظة 4.34 مليار جنيه من إجمالي تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى عام 2021، وكان إجمالي التكلفة الاسثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022 6.1 مليار جنيه.

وشمل إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع الطرق والنقل بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022 نحو 12.8 مليار جنيه، وتكلفة قطاع التعليم بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022 نحو 2.1 مليار جنيه.

ووصل إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع الكهرباء بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022 إلى 4.7 مليار جنيه، وشمل إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022 نحو 6.2 مليار جنيه، للمزيد اضغط هنا.