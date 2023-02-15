محافظة المنيا: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 24 قطاعا

ذكر بيان صادر عن محافظة المنيا اليوم الأربعاء، أن عدد المشروعات التي يجرى تنفيذها في مراكز العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، بإجمالي 192 قرية و757 تابعا ونجع وعزبة، ضمن مباردة «حياة كريمة»، يشمل قطاعات عديدة، أبرزها: «الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الإسعاف، الكهرباء، مجمعات الخدمات الحكومية، مجمعات الخدمات الزراعية، التضامن الاجتماعي، كباري الري، العمارات السكنية، تبطين الترع، الغاز الطبيعي، شبكات الألياف الضوئية، أبراج المحمول، مكاتب البريد، الطرق الخارجية الرئيسية، الطرق الداخلية، محطات السكة الحديد، نقاط الشرطة، الأسواق، المواقف، ونقاط الإطفاء».

مبادرة حياة كريمة

و«حياة كريمة» مبادرة رئاسية تستهدف كل مصري ومصرية، ولا يتوقف العمل في المشروعات الخدمية التي ستعيد الحياة للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وتتضمن تنفيذ 3482 مشروعا بجميع القطاعات.

رصف 10 شوارع رئيسية في ديرمواس

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، أن أعمال رصف شارع الجيش وتفرعاته تأتي استكمالا لخطة رصف شوارع المركز، والتي شملت 10 شوارع بتفرعاتها، بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه، تحت إشراف مديرية الطرق والكباري بالمنيا.

وأكد «طه» أن الوحدة المحلية تواصل أعمال التجميل ورفع كفاءة الطرق، وفقا للجدول الزمني المعد لذلك، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق، والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.