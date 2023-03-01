وزير النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تسع مليوني حاوية سنويا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تسع 2 مليون حاوية سنويا، والمحطة بها حاويات محملة بخضراوات وفاكهة لتصديرها لأوروبا، لافتا إلى أن مصر بها 15 ميناء تجاري وتم إضافة 2 ميناء تجاري عليه غرب مرسى مطروح وهي من المواني الواعدة وهي ميناء جرجوب به 5 كيلومترات أرصفة لنقل القمح والذرة والحبوب المختلفة، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وميناء بارنيس أقصى الجنوب الشرقي على البحر الأحمر.

تطوير الأرصفة ومساحات التداول

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، أن أعمال تطوير المواني تشمل تطوير الأرصفة ومساحات التداول، لافتا إلى أن الدولة تعمل في شكل متكامل مع مواني الدول الأشقاء لصالح الشعوب العربية: «نتكامل مع الأشقاء العرب»، مؤكدا أن مصر دولة منفتحة مع الجميع.

وأشار إلى أن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تم تنفيذها بواسطة شركات مصرية، موضحا أن المحطة وفرت من 20 إلى 30 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن المحطة بها حاليا 3000 مهندس وعامل وفني.

7 مليارات تكلفة الأعمال الإنشائية للمحطة

وأضاف أن الأعمال الإنشائية للمحطة تكلفت 7 مليارات جنيه والبنية الفوقية من مرافق ومعدات تكلفت 3 مليارات، أي أن الإجمالي 10 مليارات جنيه من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البري والبحري وميناء الإسكندرية.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن أعمال تطوير المواني من أساطيل ووسائل تكنولوجية لتسريع الإجراءات وطاقات التشغيل تقريبا تتكلف 200 مليار جنيه مصري، لافتا إلى أن كل مشروعات المواني تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية و95% من الخامات والاحتياجات بالجنيه المصري.