«الوزراء»: تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من استهلاك الطاقة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذها قرارا بعودة العمل بالتوقيت الصيفي.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاك الطاقة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة والمواد البترولية عالميا.

تشغيل محطات الكهرباء

وأضاف السفير نادر سعد، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الوفرة تُساهم في تشغيل محطات الكهرباء، ما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة خلال توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج أيضا يوفر المورد الدولاري بشكل جيد.

40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي

وأوضح متحدث الوزراء أن 40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لنفس هذا الغرض وهو توفير الطاقة، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر، وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

ولفت السفير نادر سعد إلى أن بداية التطبيق ستكون 28 أبريل بعد انتهاء شهر رمضان بنحو 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأسبوع الأخير من أكتوبر.