«العربي الأوروبي للحوار» لقناة الحياة: عرض مصر لحقوق الإنسان لاقى استحسانا بجينيف

كشف أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، تفاصيل استعراض وزير العدل لملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن العرض المصري وجد استحسانا من الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان.

ملفات حقوق الإنسان

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية ذهبت إلى اجتماع حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمجموعة من ملفات حقوق الإنسان مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين منظمات المجتمع المدني والمساواة بين النساء والرجال وتفعيل الحقوق السياسية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هناك بعض التوصيات التي طٌلبت من مصر عام 2019، لافتًا إلى أن الدولة المصرية التزمت بنسبة 85% بتنفيذ هذه التوصيات بشكل كلي، مؤكدًا وجود استحسان لما عرضته مصر.

48 دولة تستعرض أوضاع حقوق الإنسان بها سنويا

ولفت إلى أن آلية العرض الدوري الشامل تتابع حقوق الإنسان في 193 دولة، مشيرًا إلى أن 48 دولة سنويًا تستعرض أوضاع حقوق الإنسان بها.

وأكد أن هذا الاجتماع مقرر له منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن مصر ستقدم تقريرا عن حقوق الإنسان عام 2024، لافتًا إلى أن وزير العدل شرح ما فعلته مصر لتنفيذ هذه التوصيات والتحديات التي تواجهها مصر.