وزير العدل يتجه إلى جنيف لمناقشة تقرير حقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة

غادر المستشار عمر مروان وزير العدل البلاد صباح أمس السبت، متجهاً إلى جنيف، لرئاسة وفد رفيع المستوى لاستعراض التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، المقرر يومي 28 فبراير، 1 مارس 2023.

مصر تقدمت بتقريرها الدوري

كانت مصر قد تقدمت في نوفمبر 2019 بتقريرها الدوري، وعيّن لمناقشته الموعد المذكور، ويضم الوفد ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، فضًلا عن الدكتورة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

لجنة الحقوق المدنية ابرز لجان الأمم المتحدة

جدير بالذكر أنَّ اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، هي أحد أبرز اللجان التعهدية على المستوى الأُممي، وقد أنشأت بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يُشكل بدوره أحد أهم المُعاهدات الدولية في هذا المجال، وقد انضمت إليه مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وتلتزم بمقتضاه بتقديم تقارير دورية عن التقدم المُحرز في مجال الحقوق التي تضمنها العهد، وكان آخر تقرير قد قدمته مصر لتلك اللجنة في نوفمبر 2001.

ومن المُقرر أنَّ تشهد الزيارة حضور وزير بعض الفاعليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأُخرى بجنيف، ولقاء بعض المسؤولين الدوليين، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر.