وزير العدل يسافر إلى جنيف لاستعراض التقرير الدوري المقدم لـ«حقوق الإنسان»

غادر المستشار عمر مروان وزير العدل، البلاد، اليوم السبت، متجهًا إلى جنيف، لرئاسة وفد رفيع المستوى؛ لاستعراض التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المقرر يومي 28/2، 1/3/2023، حيثُ كانت مصر قد تقدمت في نوفمبر 2019 بتقريرها الدوري، وعيّن لمناقشته الموعد المذكور، ويضم الوفد ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، فضًلا عن الدكتورة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

صون وكفالة حقوق الإنسان

جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هي أحد أبرز اللجان التعاهدية على المستوى الأُممي، وقد أنشأت بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يُشكل بدوره أحد أهم المُعاهدات الدولية في هذا المجال، وقد انضمت إليه مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وتلتزم بمقتضاه بتقديم تقارير دورية عن التقدم المُحرز في مجال الحقوق التي تضمنها العهد، وكان آخر تقرير قد قدمته مصر لتلك اللجنة في نوفمبر 2001.

يأتي تقديم التقرير الدوري الخامس موضوع الاستعراض، وإجراءات استعراضه، في إطار خطة طموحة وضعتها الدولة المصرية لصون وكفالة حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص.

إلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر

ومن المُقرر أن تشهد الزيارة حضور الوزير بعض الفاعليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأُخرى بجنيف، ولقاء بعض المسؤولين الدوليين، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر.