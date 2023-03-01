فوز 6 طلاب بكفر الشيخ بمسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فوز 6 من طلاب الشهادة الثانوية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية، التي يُنظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.

أسماء الطلاب الفائزين

ووفق المديرية، فإن الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية شعبة «علمي علوم»، هم: الطالب محمد وجيه قاسم، إدارة الرياض التعليمية، والطالبة هيا البيلي عبد الرؤوف، إدارة بيلا التعليمية، أما شعبة «علمي رياضة»، ففاز كل من الطالب محمود خميس لويزو، إدارة برج البرلس، والطالب عمر محمد محمود، إدارة برج البرلس، بينما شعبة «أدبي»، ففاز كل من الطالبة أسماء سلام السيد، إدارة شرق كفر الشيخ، والطالبة نور محمد الخير، إدارة مطوبس التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الفريق الفائز خاض المسابقة على مستوى المديرية وفاز بالمركز الأول على مستوى القطاع الثاني، وحقق اليوم إنجازه الغير مسبوق، بفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة.

محافظ كفر الشيخ يُهنئ فريق أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فريق أوائل الطلبة للشهادة الثانوية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية التي يُنظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، موجهاً الشكر لأولياء أمور الطلاب، ولمحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ولهيئة التدريس والمشرفين.